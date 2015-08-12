В окупованому Криму тарифи на дзвінки в Україну зросли в 10 разів

Кримський оператор 3G «Інтертелеком» після перереєстрації підняв вартість тарифів на послуги зв'язку, повідомив головний менеджер з маркетингу та продажу компанії Віталій Піман, передають "Новини Криму".

За його словами, це пов'язано з тим, що послуги міжміського та міжнародного зв'язку компанія надає через оператора «Міранда Медіа», що має відповідну ліцензію. «Інтернет-тарифи не змінилися. Подорожчали лише послуги міжнародного та міжміського зв'язку», - додав Піман.

Читайте також«Інтертелеком» йде з окупованого Криму: півострів позбавлений 3G в стандарті CDMAЯкщо раніше хвилина дзвінка на стаціонарні номери України коштувала 1,8 рубля, то зараз — 17,7. Дзвінки по окупованому Росією Криму коштують 3 рубля за хвилину, в інші регіони РФ — від 3,7 до 6 рублів.

Як відзначають "Новини Криму", в травні єдиний український оператор «Інтертелеком» пішов з анексованого Криму. Пізніше оператор продав CDMA-мережу на півострові підприємству з Башкортостану.

У середині липня вже російська компанія ТОВ «Інтертелеком» розпочала пусково-налагоджувальні роботи на півострові, після чого зв'язок знову запрацював.