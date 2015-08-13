ЄС виділив Україні 8,6 мільйона євро на підтримку управління держкордоном

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, за допомогою цієї програми з підтримки секторальної політики Євросоюз робить внесок у модернізацію Державної прикордонної служби і Державної фіскальної служби України. Це відбувається через поліпшення законодавчої та нормативно-правової бази, покращення механізмів контролю і модернізацію інфраструктури перетину кордонів відповідно до стандартів ЄС. Також програма підтримує зусилля українського уряду з досягнення ефективного балансу між безпечними кордонами і законним рухом людей і товарів відповідно до стандартів і найкращих практик ЄС.

За словами заступника голови Представництва Європейського Союзу в Україні Томаса Фреллесена, кошти «надалі сприятимуть міжкордонній торгівлі, пришвидшать демаркацію кордону і введення електронної митної системи».

«Я впевнений, що фінансова підтримка ЄС зміцнить співпрацю між агенціями, залученими у комплексне управління кордонами. Також результатом надання такої підтримки стане ефективніше управління у сфері прикордонного контролю і міграції для громадян інших країн – у відповідності до зобов`язань України у рамках Плану дій з візової лібералізації», наголосив Фреллесен.

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*** Програма підтримки секторальної політики, бюджет якої становить 60 млн євро, допомагає у впровадженні зобов`язань, взятих на себе українським урядом у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Програма підтримує імплементацію діяльності, пов`язаної з комплексним управлінням кордонами і демаркацією, сприяє зміцненню обмінів інформацією з партнерськими службами країн-сусідів. Також програма підтримує введення заходів, що сприяють полегшенню торгівлі.