Облаштування пунктів пропуску на кордоні Херсонщини з окупованим Кримом хочуть завершити до листопада

Облаштування контрольних пунктів пропуску на адміністративному кордоні Херсонської області з тимчасово окупованою Росією територією Криму буде завершено до кінця жовтня поточного року.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба міністерства.

Читайте такожУ черзі на Керченській переправі знову застрягли майже 1,5 тисячі машин

Згідно з повідомленням, відповідна домовленість про облаштування пунктів пропуску закріплена в дорожній карті створення інфраструктури контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні Херсонської області з окупованим півостровом.

Документ підписали 12 серпня в ході робочої поїздки до Херсонської області Омелян, голова Херсонської обласної держадміністрації Андрій Путилов, перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк і заступник начальника Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення АТО Державної фіскальної служби України Олександр Домнич.

Також повідомляється, що дорожня карта передбачає ряд кроків, спрямованих на облаштування пунктів пропуску в області, зокрема, буде вирішено питання розробки проектно-кошторисної документації, відведення земельної ділянки, розробки проекту землеустрою, а також будівництва об'єктів інфраструктури і зон сервісного обслуговування.

За словами Омеляна, бізнес висловив готовність надати допомогу державі в облаштуванні сервісних зон і створенні електронних процедур, які прискорять проходження всіх формальностей.

"Ми зробили багато: оглянули і проаналізували роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду і з усіма відповідальними підрозділами злагоджено розробили дорожню карту подальших дій...Так що до кінця жовтня поточного року пункти пропуску будуть облаштовані для комфортного перетину», - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, 5 серпня на засіданні уряду з доповіддю виступив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, який розповів про незадовільний стан пунктів пропуску і відсутність необхідної інфраструктури для перебування громадян.

Читайте такожУ Криму не бажають відкривати національні класи з вивчення кримськотатарської мови - Меджліс

За його словами, за облаштування і проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням контрольних пунктів відповідає Міністерство інфраструктури, тоді як за облаштування інфраструктури навколо контрольних пунктів в'їзду відповідає місцева, обласна і районна адміністрація.

У відповідь на це, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Херсонської обладміністрації та заступнику міністра інфраструктури до зими облаштувати пункти пропуску на кордоні з Кримом.