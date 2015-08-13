ЄБРР може надати 100 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів та автобусів у містах України

Як наголошується у повідомленні ЄБРР, рішення про виділення коштів може бути ухвалене 14 жовтня, а потім представники банку підпишуть угоди з відповідними компаніями та муніципалітетами міст.

«Концепція виділення коштів не передбачає реалізації конкретних проектів. Водночас вона передбачає фінансування низки інфраструктурних ініціатив у містах України. Мета виділення коштів - фокус на якості транспортних послуг та їх ефективності».

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Як повідомляв УНІАН, раніше ЄБРР озвучив можливість виділення Одеському комунальному підприємству «Одесаміськелектротранс» 8 млн євро на закупівлю 45 тролейбусів та допоміжного обладнання. За інформацією банку, рішення про виділення коштів може бути прийняте на засіданні ради директорів ЄБРР 14 жовтня поточного року.

Довідка УНІАН. ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 травня 2015 року загальний розмір зобов'язань банку з надання коштів в Україні досяг 10,94 млрд євро в рамках 343 проектів.