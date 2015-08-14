США просять 5 країн Європи заарештувати активи МТC і Vimpelcom

Влада США направила Ірландії, Люксембургу, Бельгії, Швеції і Швейцарії запит щодо арешту активів компаній Vimpelcom, МТС і TeliaSonera на $1 млрд у зв'язку зі справою про корупцію в Узбекистані, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Представники Міністерства юстиції США підтвердили запит на арешт активів на суму $300 млн в Ірландії, Бельгії та Люксембурзі.

Передбачається, що мова також йде про арешт активів на суму $30 млн в Швеції і близько $640 млн у Швейцарії.

Читайте такожМТС хоче працювати в Україні під брендом Vodafone - ЗМІЗа версією американського слідства, російські VimpelСom і МТС, а також шведсько-фінська компанія TeliaSonera платили хабарі чиновникам в Узбекистані, щоб вести в країні бізнес у сфері мобільних телекомунікацій. Слідчі вважають, що оператори через підставні фірми платили хабарі місцевому чиновнику, який є родичем узбецького президента Іслама Карімова. Офіційно звинувачення по справі не пред'явлено ні одній фізичній особі чи компанії. Скандал з корупцією на телекомунікаційному ринку Узбекистану почався в 2012 році.

«МТС Україна», 99% голосуючих акцій якої належать компанії Prelludium B. V. (Нідерланди), є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів.

Оператор входить в міжнародну телекомунікаційну групу МТС, основним власником якої є російський холдинг АФК «Система».