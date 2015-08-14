Росія розпалює рейкову війну з Латвією: починає "ремонт" залізничних колій

Латвійські офіційні особи побоюються, що РФ на два місяці припинить транзит вугілля і міндобрив через Ризький порт, мотивуючи це ремонтом шляхів. У Латвії не виключають, що це - реакція на арешт близької до ВАТ РЖД глави Латвійської залізниці Угіса Магоніса, пише "Комерсант".

В російській монополії кажуть, що вантажі в Латвію йдуть нормально і масштабних ремонтів не передбачається, але залізничні оператори вже готуються до проблем. Тим більше, що відносини Росії з сусідніми країнами багаті прикладами тривалих ремонтів інфраструктури, які співпадають за термінами з комерційними або політичними конфліктами.

Читайте такожЛатвія хоче побудувати стіну на кордоні з Росією13 серпня міністр сполучень Латвії Анрійс Матісс повідомив, що Росія, за неофіційними даними, збирається припинити транзитну відправку вугілля і міндобрив через Ризький порт. Він підкреслив, що інформація неперевірена. Але віце-мер Риги і голова правління порту Андріс Америкс повідомив Латвійському телебаченню, що порт отримав аналогічну інформацію. За його оцінкою, від перевалки вугілля Латвія отримує близько €10 з тонни, припинення транзиту надасть збитків в €130-140 млн. А в.о. голови правління Latvijas dzelzcels (Латвійської залізниці) Айварс Стракшас вже заявив про те, що компанія отримала офіційну інформацію з боку Росії про те, що "у зв'язку з поганим станом залізничних колій по напряму в Латвію протягом двох місяців будуть вестися ремонтні роботи". За його словами, про місце пошкодження не повідомлялося, а заборона на перевезення вступить в силу через десять днів.

РФ не підтвердила інформацію про припинення транзиту, заявили BNS в апараті прем'єра Латвії Лаймдоти Страуюми. У ВАТ РЖД кажуть лише, що здійснюють перевезення вантажів у сполученні з Латвією у плановому режимі — "у відповідності з заявками вантажовідправників, погодженими латвійською стороною", обмежень немає. У монополії "Ъ" пояснили, що якісь сезонні ремонтні роботи ведуться, але вони не впливають на вантажопотік.

Вугільні компанії від коментарів відмовилися.

Але залізничних операторів ситуація тривожить. Джерела "Ъ" в галузі або очікують з дня на день закриття вантажообігу, або запевняють, що вже почалися проблеми.

Джерела "Ъ", близькі до ситуації, вважають, що все пов'язано з політикою. Про це говорив і Анрійс Матісс: чиновник припустив, що в даному випадку це може бути пов'язано з недавнім арештом у Латвії екс-голови правління Latvijas dzelzcels Угіса Магоніса, який активно працював з ВАТ РЖД. Пана Магоніса підозрюють в отриманні хабара від естонського постачальника, який продав компанії чотири локомотива.

Офіційно у використанні інфраструктури в якості інструменту тиску на сусідів ніхто не зізнається, але, наприклад, тривалі ремонти часто відбуваються в той час, що і комерційні чи політичні конфлікти. Так, після того, як Литва продала Мажейкяйський НПЗ, який раніше належав ЮКОСу, польській PKN Orlen, а не російським претендентам, в липні 2006 року на ділянці Унеча-Полоцьк нафтопроводу "Дружба" сталася аварія, прокачування зупинили на кілька місяців, а в 2007 році з'ясувалося, що відновити її можна тільки після повної заміни труб. Тоді Литва загрожувала вивести в ремонт залізничну гілку, що сполучає Росію з Калінінградом. У 2010 році Москва і Мінськ не домовилися про ціну на електроенергію, і Білорусія на тривалий термін "вивела в ремонт" основну транзитну ЛЕП 750 кВ, по якій йшли поставки до Литви і в Калінінградську область.