В окупованому Криму знову подорожчає проїзд у тролейбусах

Зростання цін не пов'язане з планами щодо оновлення тролейбусного парку / Фото УНІАН

Про це журналістам повідомив представник окупанта – так званий міністр транспорту Криму Андрій Безсалов, передають «Новини Криму».

«Вартість квитків у нас історично низька. Це не дозволяє забезпечувати прибутковість компанії. Тому передбачається плавне підвищення тарифів – протягом трьох років», - зазначив Безсалов.

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Він додав, що Крим орієнтується на досвід Москви і Санкт-Петербурга в поетапному підвищенні цін на квитки.

«Вони пройшли складний період підвищення цін без особливих хвилювань, щоб мешканцям було комфортно, а підприємства могли заробляти», - підкреслив міністр.

За словами міністра, зростання цін не пов'язане з планами щодо оновлення тролейбусного парку. Остаточні розрахунки ще не проведені, тому поки невідомо, наскільки буде збільшено вартість проїзду.

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З 1 січня 2015 року вартість проїзду в сімферопольських тролейбусах зросла з 4,25 до 7 рублів. Також були підвищені ціни на міжміські тролейбусні перевезення.