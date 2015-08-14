Дорогу Мукачево-Львів спробують відремонтувати за 40 мільйонів гривень

Дане рішення закріплене розпорядженням уряду №824-р від 30 липня 2015 року.

Проект був включений у перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися в 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Читайте такожВ Україні хочуть створити інтерактивну карту стану автомобільних доріг

Крім ремонту ділянки дороги Мукачеве - Львів на ремонт доріг Івано-Франківської області Кабмін виділив ще 37,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору". За словами глави дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Романа Хміля, у 2016 році сума виплат за раніше взятими кредитами складе 14 млрд грн.