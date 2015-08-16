Ремонт траси Керч - Севастополь паралізував роботу автовокзалу в Сімферополі

Ремонт траси Керч - Севастополь паралізував роботу автостанції "Курортна" на залізничному вокзалі в Сімферополі.

Про це повідомляють Новости Крыма.

Рейсові автобуси не дотримуються графіків руху і приходять із запізненням. Пасажирам доводиться чекати по півтори години.

Так, напередодні, 14 серпня, близько дев'ятої години вечора на платформі зібралося близько сотні пасажирів, чиї рейси затримувались. Середній час очікування автобуса становив приблизно півтори години.

У диспетчерській службі пояснили, що перевізники не можуть дотримуватися розклад руху автобусів через ремонтні робіти на дорозі.

"Всі наші автобуси – в Зуї (селище в Білогірському районі). Там велика пробка. Працює тільки одна смуга феодосійської траси, а це напрями: Феодосія, Коктебель, Керч, переправа. І уявіть: одна смуга повністю знищена – копають, а на другу пускають 20 хвилин в одну сторону, 20 хвилин в іншу", - розповів менеджер.

При цьому по гучномовному зв'язку пасажирам, чиї рейси затримуються, пропонують здати квитки без черги з поверненням повної вартості або обміняти їх на інший час.

Незадоволені клієнти намагалися знайти пояснення того, що відбувається у поліцейського, який також чекав свого рейсу на платформі, однак правоохоронець порадив звернутися з питаннями на "гарячу лінію" нинішнього уряду Криму.

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Як повідомляли Крым.Реалии, з 15 липня ділянку траси Сімферополь-Керч закрили на капітальний ремонт, який триватиме до 1 жовтня. Розроблена схема об'їзду, за словами голови "Державного комітету ради Криму з економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики" Віталія Нахлупіна, "не викличе радості у відпочивальників, тому що довжина об'їзду збільшиться від 40 до 80 кілометрів".