У Китаї ввели в експлуатацію найпівнічнішу швидкісну залізницю

У китайській провінції Хейлунцзян на північному сході країни 17 серпня введена в експлуатацію найпівнічніша в країні високошвидкісна залізниця.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на China News.

"Ділянка нової залізниці протяжністю 281 кілометр поєднав міста Харбін та Ціцікар. Максимальна швидкість поїздів на даній ділянці становить 250 кілометрів на годину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щорічний пасажиропотік становитиме 8 мільйонів осіб. Всього на ділянці розташовані вісім станцій.

підкреслюється, що більше 60% залізниці побудовано на спеціальних опорах.

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Китай має найрозвиненішу мережу високошвидкісних залізниць у світі. Їх загальна протяжність становить близько 19 тисяч кілометрів.