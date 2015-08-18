Активісти склали карту 10 найгірших трас України (інфографіка)

Інфографіку склала система народного контролю "Слово i Діло".

"Як вже склалося за багаторічною традицією, восени в Україні рахують не тільки курчат, але і дороги, точніше те, що від них залишилося після літньої спеки. Ще у квітні в "Укравтодорі" поскаржилися, що коштів, які виділяє Кабмін, на відновлення дорожнього покриття не вистачає катастрофічно: попри анонсоване прем'єр-міністром поетапне виділення 1 млрд грн, стан вітчизняних доріг вже на той момент був таким, що цих грошей вистачило б тільки на латання дірок. У прямому сенсі. А днями перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і взагалі заявив, що в "Укравтодору" одних боргів на 5 млрд грн..." — повідомили в організації.

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Також там склали інфографіку, що демонструє автомобільні дороги, які вітчизняні водії по можливості обходять десятою дорогою.

Згідно з даними організації, в Україні близько 50 тисяч кілометрів доріг потребують ремонту. Велика частина самих поганих доріг знаходиться в центральній та південній Україні. Найгіршою ж трасою в Україні визнали дорогу на ділянці Чугуїв-Мілове.