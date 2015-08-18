Нацкомісія затвердила план щодо запуску 4G в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 18 серпня.

За словами представника НКРЗІ, даний план заходів передбачає звільнення першого і другого цифрового дивідендів, проведення заходів щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, рефармінг радіочастотного ресурсу та впровадження технологічної нейтральності. За результатами проведення відповідних заходів НКРЗІ має намір у встановлені раніше президентом України Петром Порошенком терміни провести тендер по видачі ліцензій на 4G-зв'язок.

Як зазначив голова НКРЗІ Олександр Животовський, затверджений регулятором план раніше був погоджений з операторами, профільними асоціаціями та держорганами. До кінця поточного тижня даний план заходів буде оприлюднений на офіційному сайті комісії.

Животовський повідомив, що надалі затверджений план буде відправлений на узгодження з 8 органами виконавчої влади і, в кінцевому підсумку, повинен пройти схвалення уряду.

«Зараз часто запитують, чи є реалістичним впровадження 4G в 2017 році? Це залежить від того, як злагоджено ми будемо всі разом працювати з галуззю та з державними органами за дотриманням цього плану», - додав глава НКРЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про початок роботи щодо впровадження технології 4G в Україні.

За словами голови НКРЗІ Олександра Животовського, для видачі частот під 4G регулятор має намір провести аудит радіочастотного ресурсу України із залученням міжнародних експертів, після чого буде складена дорожня карта щодо використання частот. Фінансуватися дані послуги будуть за рахунок учасників ринку (операторів). При цьому він додав, що терміни впровадження 4G в Україні у 2017 році, які раніше були задекларовані президентом, є «досить реальними».

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На думку експертів ринку телекомунікацій, однією з перешкод на шляху до 4G є відсутність принципу технологічної нейтральності, який дає змогу оператору в межах свого радіочастотного ресурсу (РЧР) впроваджувати сучасні технології.