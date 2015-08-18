Білорусь вивчає можливості розширення поставок вантажів через українські морпорти

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь, про це повідомив глава міністерства Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу "ОНТ" під час візиту в Україну 14 серпня.

За даними прес-служби, в Україні Макей зустрівся з президентом України Петром Порошенком і керівництвом держадміністрації Одеської області.

"Президентом Білорусі поставлено завдання щодо диверсифікації експорту. Диверсифікація експорту пов'язана і з диверсифікацією транспортно-логістичної інфраструктури. Тому наш візит до Одеси пояснюється в першу чергу саме бажанням вивчити можливості розширення поставок наших вантажів через південні порти України... Але ми обговорювали з паном Саакашвілі, главою адміністрації Одеської області, перспективи розширення цього обсягу, і ми домовилися про конкретні кроки в цьому напрямку", - сказав Макей.

Як зазначив глава МЗС Білорусі, за підсумками 2014 року частка білоруських вантажів в загальному обсязі вантажів, які перевантажені через південні порти України, становила понад 12%.

"Ми домовилися розглянути питання нашої взаємодії у сфері транспортно-логістичної інфраструктури комплексно. Мається на увазі, переглянути залізничні тарифи, на портові збори, тому що від цього теж залежить обсяг перевантажених вантажів. Наша співпраця має бути вигідно для обох сторін", - сказав Макей.

Разом з тим, глава МЗС Білорусі також зазначив важливість встановлення партнерських відносин Гродненської і Могильовської областей Білорусі з Одеською областю, що може прискорити реалізацію проектів на регіональному рівні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, серед торговельних партнерів України Республіка Білорусь за підсумками I кварталу 2015 року посіла 2-е місце серед країн СНД (після Російської Федерації) і 8-е місце серед країн світу (РФ, КНР, Німеччина, Польща, Туреччина, Угорщина, Італія).

За 1-й квартал 2015 року загальний товарообіг з Республікою Білорусь склав 726,23 мільйона доларів і зменшився порівняно з 1-м кварталом 2014 року на 579,54 мільйона доларів США, або на 44,4%.