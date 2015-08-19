Українські дороги можуть стати платними для вантажівок вагою понад 12 тонн
Паливний акциз, який сплачують вантажоперевізники, не відшкодовує пошкодження збитків, яких завдають українським дорогам вантажівки.
Податки, сплачувані вантажоперевізниками, зокрема паливний акциз, не перекривають того збитку, якого завдають перевантажені вантажівки українським дорогам, повідомив голова дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Роман Хміль, коментуючи протести вантажоперевізників проти встановлення вагового комплексу в Миколаївській області.
"На сьогодні фури вагою понад 12 тонн не покривають акцизом того збитку, якого завдають дорозі. Справедлива доплата з фури загальною масою до 40 тонн - близько 3 гривні/км, додатково до акцизу. Тому потрібно вводити плату за проїзд фур загальною масою понад 12 тонн", - повідомив Хміль.
Також, за його словами, наразі 75% зборів від паливного акцизу по Україні приносять водії легкового транспорту та автобусів. У той же час, 80% збитків дорогам завдають вантажівки вагою від 12 до 40 тонн.
"Саме тому ми вирішили, що замість підвищення акцизу на бензин для всіх, справедливо буде ввести плату за проїзд вантажівок з загальною масою понад 12 тонн, як це давно вже зробили в інших країнах", - зазначив чиновник.
Хміль також додав, що будівництво бетонних доріг, які зможуть витримувати перевантаження транспорту понад 40 тонн, економічно необґрунтовано.
"Звичайно, можна побудувати дорогу, яка витримає і 60-100 тонн, але це буде по суті та вартості злітно-посадкова смуга в аеропорту. Коштувати це буде в 10 разів більше, ніж зазвичай і не окупиться. Навіть європейці такі дороги не будують, а у нас в Україні інтенсивність руху на дорогах в 2-3 рази нижче, ніж в Європі, тобто окупність гірше", - повідомив він.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом "Дорожньої карти розвитку дорожньої галузі на період 2015-2017 років", Міністерство інфраструктури планує в 2016 році підняти ставку акцизу на паливо, а в 2017 році ввести плату за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн.
За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністерство цього року в трьох областях запустить пілотний проект з габаритно-вагового контролю авто на дорогах.