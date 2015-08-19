Введення нового транспортного податку остаточно вб'є продажі на українському авторинку
Підкреслюється, що для адміністрування нового транспортного податку необхідно набрати додатковий штат податківців, що скоротить доходи від надходжень податку до бюджету.
Прийняття ініціативи Міністерства фінансів про введення нового транспортного податку, який пропонується розширити на всі авто з терміном експлуатації не більше п'яти років, остаточно відіб'є в українців бажання купувати автомобілі, повідомив УНІАН генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.
"Таке відчуття, що люди з Мінфіну роблять все, щоб економіці України прийшов крах. Уявіть, у вас є гроші - ви купуєте автомобіль. Потім ви щодня платите податки - ви купуєте паливо, а там є акциз. Якщо цей податок теоретично введуть - вони відіб'ють бажання у людей купувати автомобілі. Замість покупки авто і сплати податків - ви сховаєте гроші кудись далеко і ці гроші перестануть працювати на економіку", - зазначив він.
За словами Назаренка, Мінфін не має механізмів контролю сплати транспортного податку, а введений з січня поточного року податок на розкішні авто майже ніхто не платить.
"Раніше транспортний збір контролювався завдяки техогляду. Але навіть тоді, з таким контролем, його платили всього 60% автомобілістів. Зараз техогляду немає. І що, поліція буде зупиняти на вулицях авто і вимагати квитанцію? В законі про дорожній рух немає норми, що я зобов'язаний носити цю квитанцію. Це маячня і це неможливо зробити", - повідомив Назаренко.
Крім того, за його словами, для адміністрування нового транспортного податку необхідно набрати додатковий штат податківців, що скоротить доходи від надходжень податку до бюджету.
"Зараз ми ведемо переговори з парламентськими фракціями і робимо все, щоб не допустити його прийняття. Ми намагаємося пояснити, що люди, які пропонують такі ініціативи, не мають ані найменшого поняття про адміністрування податків. З Мінфіном ми переговори не ведемо, це марно", - додав Назаренко.
Читайте такожВ Україні можуть збільшити податок на дорогі авто та великі квартири
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 серпня, Міністерство фінансів представило проект податкової реформи, метою якої були визначені спрощення, уточнення певних норм та запровадження принципу справедливості у відношенні всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, проект податкової реформи передбачав введення в Україні податку на нові автомобілі терміном експлуатації не більше п'яти років і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю понад 1 млн грн.
На даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на розкішні авто з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року.