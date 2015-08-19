Введення нового транспортного податку остаточно вб'є продажі на українському авторинку

Прийняття ініціативи Міністерства фінансів про введення нового транспортного податку, який пропонується розширити на всі авто з терміном експлуатації не більше п'яти років, остаточно відіб'є в українців бажання купувати автомобілі, повідомив УНІАН генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Таке відчуття, що люди з Мінфіну роблять все, щоб економіці України прийшов крах. Уявіть, у вас є гроші - ви купуєте автомобіль. Потім ви щодня платите податки - ви купуєте паливо, а там є акциз. Якщо цей податок теоретично введуть - вони відіб'ють бажання у людей купувати автомобілі. Замість покупки авто і сплати податків - ви сховаєте гроші кудись далеко і ці гроші перестануть працювати на економіку", - зазначив він.

За словами Назаренка, Мінфін не має механізмів контролю сплати транспортного податку, а введений з січня поточного року податок на розкішні авто майже ніхто не платить.

"Раніше транспортний збір контролювався завдяки техогляду. Але навіть тоді, з таким контролем, його платили всього 60% автомобілістів. Зараз техогляду немає. І що, поліція буде зупиняти на вулицях авто і вимагати квитанцію? В законі про дорожній рух немає норми, що я зобов'язаний носити цю квитанцію. Це маячня і це неможливо зробити", - повідомив Назаренко.

Крім того, за його словами, для адміністрування нового транспортного податку необхідно набрати додатковий штат податківців, що скоротить доходи від надходжень податку до бюджету.

"Зараз ми ведемо переговори з парламентськими фракціями і робимо все, щоб не допустити його прийняття. Ми намагаємося пояснити, що люди, які пропонують такі ініціативи, не мають ані найменшого поняття про адміністрування податків. З Мінфіном ми переговори не ведемо, це марно", - додав Назаренко.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 серпня, Міністерство фінансів представило проект податкової реформи, метою якої були визначені спрощення, уточнення певних норм та запровадження принципу справедливості у відношенні всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, проект податкової реформи передбачав введення в Україні податку на нові автомобілі терміном експлуатації не більше п'яти років і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю понад 1 млн грн.

На даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на розкішні авто з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року.