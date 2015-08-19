Пивоварський скаржиться, що 1,7 мільярда гривень не вистачає навіть на "ямковий ремонт" доріг

На ремонт доріг в Україні цього року було виділено 1,7 млрд грн.

Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в інтерв'ю "5 каналу". За його словами, кардинально змінити ситуацію зі станом доріг цього року було важко, враховуючи те, скільки коштів було призначено на експлуатацію і підтримку доріг.

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"Виділено було 1,7 млрд грн на експлуатацію всіх доріг, що підпадають під "Укравтодор". На сьогодні витрачено 1,2 млрд. Для того, щоб зрозуміти, що це означає, це менше ніж 10% від того, що необхідно для того, щоб зробити ямковий ремонт. Тобто виділили грошей, яких не вистачає навіть на ямковий ремонт так званий. Тобто кардинальну зміну якусь було важко зробити", - зазначив міністр.

Як відомо, за словами віце-прем’єр-міністра України Валерія Вощевського, під час децентралізації облавтодори перейдуть до місцевих адміністрацій разом з дорогами.