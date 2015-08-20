"Укрзалізниця" стане акціонерною компанією, до правління якої можуть увійти іноземці - Пивоварський

Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в інтерв'ю 5 каналу.

"Укрзалізниця" корпоратизується, це означає, що не буде більше регіональних князівств, не буде королівств, буде одна-єдина публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця". Система управління змінюється. Роль генерального директора змінюється. На сьогодні генеральний директор має практично абсолютні повноваження. Після корпоратизації більш активною буде роль правління, це більш колегіальний орган. Генеральний директор також буде членом правління і головою правління", - розповів він.

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Крім того, міністр повідомив, що після корпоратизації одразу буде оголошено конкурс. До складу правління, з його слів, люди увійдуть на конкурсних засадах.

"У правління будуть входити також незалежні члени. І я не здивуюся, якщо деякі з них будуть іноземцями з досвідом або німецької залізниці, або австрійської, або польської, або литовської, або ще якоїсь", - додав Пивоварський.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2015 рік з доходами, приблизно рівними витратам.