Міністр інфраструктури виключає можливість приватизації "Укрзалізниці"

«Питання про приватизацію "Укрзалізниці" не стояло, не стоїть і не стоятиме взагалі. Про приватизацію ані в міністерстві, ані на рівні Кабінету міністрів ніхто не говорив, і це законодавчо заборонено», - сказав Пивоварський в інтерв'ю "5 каналу".

При цьому міністр назвав міфом чутки про нібито подальшу приватизацію залізничної держадміністрації.

«Міфи розпускають люди, не зацікавлені у тих змінах, які відбуваються зараз на "Укрзалізниці", особливо в тому, що стосується закупівель. На сьогодні "Укрзалізниця" проводить набагато прозоріші закупівлі, відбуваються зміни в керівному складі, і багатьом людям, які крали з "Укрзалізниці" багато років, це не подобається, і тому вони зараз починають запускати міфи про те, що корпоратизація означає приватизацію", - наголосив Пивоварський.

Він також нагадав, публічну акціонерну компанію, що створюється на базі відомства, пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць та інших підприємств залізничного транспорту.

"Укрзалізниця" корпоратизується, це означає, що не буде більше регіональних князівств, не буде королівств, буде одна-єдина публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") буде створена вже до вересня поточного року.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття «Укрзалізниці», шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участі підприємств залізничного транспорту.

У травні «Укрзалізниця» оголосила про настання технічного дефолту, і зараз проводить переговори про реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на суму 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн, з них 22 млрд грн – внутрішній борг.

Деякі експерти вбачають заяву компанії про настання технічного дефолту як умисне доведення до банкрутства з метою подальшого продажу держкомпанії приватному інвестору.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polskie Koleje Panstwowe S. A.) та інших країн.