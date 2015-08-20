Мінінфраструктури хоче збільшити зарплати більш ніж у 8 разів: "тоді можна вимагати результату"

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Під час підготовки пропозицій до бюджету-2016 ми внесли на Мінфін пропозицію збільшити фонд заробітної плати Міністерства інфраструктури України з 17 до 139 млн грн на рік", – написав заступник міністра.

За словами чиновника, у відповідь на пропозицію Мінінфраструктури Мінфін обмежив можливий заробітний фонд сумою 19,5 млн грн.

"Сьогодні отримали лист Мінфіну, яким нам довели граничні витрати на 2016 на зарплату в обсязі 19,5 млн грн. Середня зарплата збільшена на 800 грн і становить 6181 грн, – повідомив Омелян і додав: - У мене часом виникає стійке переконання, що всі ці міражі про гідну зарплату, фонди і т. д. культивуються з єдиною метою – щоб нормальні зневірилися і пішли".

Разом з тим, у коментарі УНІАН Омелян зазначив, що, незважаючи на позицію Мінфіну, Мінінфраструктури сьогодні повторно направить відомству свою пропозицію, а також звернеться з ініціативою до прем'єр-міністра та президента України.

"Ми будемо звертатися повторно до них (Мінфіну – УНІАН) сьогодні, а також до прем'єра і президента", - сказав Омелян у коментарі УНІАН.

Згідно з розрахунками Мінінфраструктури, якими володіє УНІАН, у разі схвалення Мінфіном пропозицій міністерства місячна зарплата міністра інфраструктури за рахунок надбавок та премій збільшиться з 6,109 тис. грн до 83,190 тис. грн та з вирахуванням податків становитиме 70,5 тис. грн, а зарплата його заступників – з 5,113 тис. грн до 58,750 тис. грн. При цьому зарплата директора департаменту міністерства збільшиться з 3,320 тис. грн до 32,250 тис. грн, а заступника директора департаменту – з 3,154 тис. грн до 32,780 тис. грн.

Начальник управління отримуватиме 30,485 тис. грн, заступник начальника управління – 28,350 тис. грн, начальник відділу – 25,230 тис. грн, завідувач сектором – 22,450 тис. грн, а головний спеціаліст – 11,750 тис. грн. Таким чином, середня зарплата керівного складу міністерства становитиме 37,429 тис. грн.

"Не бозна-які гроші, але це вже заробітна плата, за яку ти маєш повне право вимагати якісний результат і спокійно шукати на ринку хороших фахівців", – підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, до призначення міністром інфраструктури 2 грудня 2014 року Андрій Пивоварський обіймав керівні посади у приватних структурах. Так, з кінця 2012 року він очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", активи якої зосереджені в нафтопереробній промисловості.

Разом з тим, міністр наголошував, що існуючий рівень зарплати на держслужбі не покриває всіх витрат, однак за роки роботи в бізнесі йому вдалося накопичити певну суму заощаджень. Він також наголошував на необхідності створення в Україні фонду фінансування державної служби за підтримки Євросоюзу, кошти з якого будуть спрямовані на підвищення рівня оплати праці держслужбовців.

Водночас, в інтерв'ю УНІАН заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що існуючий рівень зарплат і соцпакет «не дозволяють нормально вижити», у зв'язку з цим він прирівняв нинішню команду міністерства до числа «найманих менеджерів-волонтерів».