Мінфін хоче змусити всіх власників нових авто платити податок - від 800 гривень на рік

Про це заявила заступник міністра фінансів Олена Макеєва.

Вона нагадала, що власники автомобілів з об'ємом двигуна понад 3 літри повинні сплатити до держбюджету податок у сумі 25 тис. грн, і після введення цього податку в Мінфін надійшло багато скарг громадян, які купили автомобіль три роки тому у кредит і не мають коштів на сплату податку, у той час як власники більш дорогих автомобілів не повинні платити податок при обсязі двигуна менше 3 літрів.

«Ми хочемо запропонувати нову модель, щоб податком 25 тисяч обкладалися виключно автомобілі класу «люкс». Це Maserati, Lamborghini, Bentley і так далі. Це має бути чіткий перелік автомобілів, які належать до класу «люкс»... Це буде 10-15 марок автомобілів, власники яких будуть сплачувати податок», - сказала Макєєва.

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Заступник міністра пояснила, що подібний перелік автомобілів застосовується в європейський країнах, і в даний час Мінфін вивчає, які автомобілі повинні в нього потрапити. «Ми пропонуємо не в Податковому кодексі прописувати, які автомобілі відносяться до класу «люкс», а в окремій постанові до Податкового кодексу. Інші власники автомобілів також повинні сплачувати цей податок, але ми розуміємо, що він має становити в рік менше тисячі гривень. Приміром, 800 гривень для всіх власників автомобілів до 5 років», - додала вона.

Макеєва запевнила, що після дискусії власники автомобілів погодилися платити 800 гривень, якщо будуть бачити, що дороги дійсно ремонтуються. «Для них сплатити 800 гривень протягом року – це невеликі гроші. А для бюджету це великі гроші, які можна витратити на будівництво доріг та інфраструктури», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір у вересні подати до Верховної Ради проект змін до Податкового кодексу, які повинні запрацювати вже в 2016 році. Основними цілями перетворень в уряді названі прозорість і простота сплати податків.

За попередніми оцінками Мінфіну, навіть без змін податкових правил та ставок потрібно виправляти понад 50% тексту Податкового кодексу, у зв'язку з чим доцільно прийняти його в новій редакції.

У понеділок, 17 серпня, Мінфін представив проект податкової реформи, в якому було запропоновано ряд новацій, які викликали значний резонанс у суспільстві. У тому числі пропонується поширити транспортний податок на автомобілі та мотоцикли з терміном експлуатації не більше п'яти років, тоді як в даний час такий податок стягується тільки з автомобілів з об'ємом двигуна більше 3 літрів в розмірі 25 тис. грн у рік.