Автоімпортери звинуватили у брехні Мінфін, який стверджував про узгодження з ними нового податку на автомобілі

Міністерство фінансів України не проводило консультацій і не привертало до роботи над змінами до Податкового кодексув частині введення нового транспортного податку, який пропонується розширити на всі авто з терміном експлуатації не більше п'яти років, представників автомобільних асоціацій і бізнесу, заявив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Я вже обдзвонив керівників 18 бізнес-асоціацій, і вони підтвердили, що їх не тільки "не залучали", але навіть не інформували про нововведення. Я офіційно заявляю, що Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, яка включає в себе 528 підприємств, які створили в Україні 84 тисячі робочих місць, ніхто до роботи над цим проектом не привертав і ніхто навіть не повідомив про нововведення", - повідомив він.

Крім того, Назаренко додав, що асоціація автоімпортерів готує запит до міністерства з проханням вказати бізнес-асоціації, які брали участь в обговоренні цієї ініціативи.

Читайте такожВ Україні можуть збільшити податок на дорогі авто та великі квартириЯк повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 серпня, Міністерство фінансів представило проект податкової реформи, метою якої були визначені спрощення, уточнення певних норм та запровадження принципу справедливості у відношенні всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, проект податкової реформи передбачав введення в Україні податку на нові автомобілі терміном експлуатації не більше п'яти років і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю понад 1 млн грн.

За словами гендиректора ВААІД Олега Назаренка, прийняття ініціативи Мінфіну про введення нового транспортного податку остаточно відіб'є в українців бажання купувати автомобілі і вб'є український авторинок.

19 серпня заступник міністра фінансів Олена Макеєва повідомила, що після дискусії власники автомобілів схвалили дану ініціативу міністерства.

На даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на розкішні авто з об'ємом двигуна більше 3 л і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року.