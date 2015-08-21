Українцям назвали ціну нормальних доріг: 100 мільярдів на рік

Таку суму озвучив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Роман Хміль.

"Щоб відновити ті дороги, які в нас є, ми порахували, необхідно від 50 до 100 млрд грн на рік упродовж 10 років. Якщо 50 млрд грн на рік, то це 20 років, якщо 100 млрд грн – 10 років", - сказав Він у ефірі "Громадського ТБ".

Він також відзначив, що в прив'язці до прикладів європейських країн, така сума не є надто великою.

"Це не такі великі кошти, наприклад, Польща за останні 10 років вклала в дороги близько 80 млрд євро. Частину цих коштів вони зібрали самі у вигляді акцизів, більшу частину дав Євросоюз у вигляді позик", - відзначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде спрямована на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

Кабінет міністрів України в рамках реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування до 2017 року створить у структурі держбюджету фонд для фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни. При цьому місцева влада зможе спрямовувати на утримання доріг надходження від акцизу на пальне з АЗС у розмірі 5-10%, а також створювати територіальні дорожні фонди.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги. Також міністерство планує зробити деякі ділянки доріг платними і змінити технології будівництва доріг, використовуючи як дорожнє покриття бетон замість асфальту.