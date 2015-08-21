"Укрзалізниця" і морпорти в 2016 році закуплять вагові комплекси для контролю авто від перевантаження на дорогах

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і морські торговельні порти профінансують в 2016 році закупівлю нових вагових комплексів для контролю за дотриманням вагових норм автотранспортними засобами з метою захисту дорожнього покриття від перевантаження.

Як повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook, система вагового контролю наразі введена в 15 областях України.

"Ваговий контроль не охоплює всю Україну, і навіть в Миколаївській області покриває лише певні дороги. Справа в недостатній кількості вагових комплексів - вже вирішуємо цю проблему на 2016 рік, залізниця і порти проінвестують в придбання додаткових комплексів, так, відповідні суми закладаються в їх фінплани", - написав Пивоварський.

За його словами, ґрунтуючись на досвіді європейських країн, міністерство розробило проект постанови, згідно з якою перевантажене авто будуть не просто штрафувати, але і зупиняти, доки зайвий вантаж не буде перевантажено на інше авто. Таким чином, автомобіль, що перевозить роздільний вантаж вагою понад 40 тонн, будуть зупиняти до усунення порушення, щоб не завдавати шкоди дорогам протягом всього маршруту. Міністр уточнив, що документ зараз проходить зовнішнє узгодження.

Крім того, згідно з даними, опублікованими на сторінці міністра в соцмережі, за умови дотримання норм законодавства при перевезенні 25 тонн вантажу (8 рейсів) витрати перевізника складають 28 тисяч гривень, а збитки дорозі становлять 24,6 тисяч гривень.

У той же час, при перевезенні 40 тонн вантажів з перевантаженням (5 рейсів), витрати перевізника скорочуються до 17,6 тисячі гривень, тоді як дорожньому покриттю нзавдається збитків у розмірі 83 тисячі гривень. Таким чином, шляхове господарство втрачає 58,4 тисячі гривень, а перевізник економить 10,4 тисячі гривень.

Крім того, коментуючи ситуацію протестів автоперевізників щодо встановлення пункту вагового контролю у Миколаївській області, який відбувся 18 серпня, Пивоварський підкреслив, що міністерство спільно з перевізниками регіону обговорювали проект відновлення доріг на кошти фонду, який буде наповнюватися перевізниками, залізницею і портами, проте в даний час проект зупинився на місцевому рівні – "ми запропонували механізм наповнення фонду, тепер справа за його реалізацією, тобто за перевізниками".

"Перевізники Миколаївської області прекрасно знають, що їх перевантажені авто зруйнували дороги регіону...Треба відзначити, що перевізники вже "платять" за перевантаження - коли відкуповуються від штрафів. У розмовах вони називають суму понад 10 тисяч гривень на машину за сезон", - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що принципова позиція міністерства у тому, що навіть якщо перевізники будуть брати участь у фінансуванні ремонту, вони повинні дотримуватися існуючих на сьогоднішній день вагові норми.

Як раніше зазначав Пивоварський, в поточному році була проведена інвентаризація вагових комплексів, за результатами якої 90% з існуючих 96 одиниць знаходяться у несправному технічному стані.

Читайте такожУкраїнцям назвали ціну нормальних доріг: 100 мільярдів на рікЯк повідомляв УНІАН, 18 серпня на дорозі Миколаїв - Дніпропетровськ в районі заводу Sandora Миколаївський облавтодор спільно з управлінням Укртрансінспекції встановили мобільний ваговий комплекс для зважування вантажних автомобілів, що прямують у бік Миколаєва. Однак водії вантажівок висловили протест щодо встановлення такого комплексу, перекрили дорогу і зажадали прибрати ваговий контроль. На переговори з автоперевізниками прибув перший заступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук, який запевнив протестувальників водіїв, що ні на одному з в'їздів до Миколаєва більше вагових комплексів не буде. Потім все обладнання вагового комплексу було занурене в мікроавтобус.

У зв'язку з інцидентом в Миколаївській області, віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський закликав правоохоронні органи розібратися з протестами вантажоперевізників щодо встановлення вагового комплексу в регіоні.

Також глава дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Роман Хміль, коментуючи ситуацію в Миколаївській області, зазначив, що сплачуються вантажоперевізниками податки, зокрема паливний акциз, не перекривають той збиток, який наносять перевантажені вантажівки українських дорогах. Тому в Україні необхідно вводити плату за проїзд фур загальною масою понад 12 тонн.

Також, за його словами, на даний момент 75% зборів від паливного акцизу по Україні приносять водії легкового транспорту та автобусів. У той же час 80% збитку дорогах наносять вантажівки вагою від 12 до 40 тонн.

Хміль вважає, що будівництво бетонних доріг, які зможуть витримувати перевантаження транспорту понад 40 тонн, економічно необґрунтовано.