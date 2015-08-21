"Вог Аеро Джет" повертається до постачання палива для "Укрзалізниці"

Одна з найбільших АЗС мереж "Вог Аеро Джет", яка протягом останніх кількох років є основним постачальником нафтопродуктів для Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"), в черговий раз виграла тендер на постачання дизельного палива для відомства, тоді як раніше компанія "ОККО" вперше за багато років стала переможцем червневого тендеру на постачання пального для "Укрзалізниці", тим самим порушивши багаторічну монополію "Вог Аеро Джет".

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, державне підприємство "Укрзалізничпостач" 20 серпня оголосив про перемогу "Вог Аеро Джет" в тендері на закупівлю 40 тисяч тонн дизельного палива, так як компанія запропонувала найнижчу ціну - 15846 грн/тонн, що на 1054 грн нижче ціни діючого контракту, складовою 16900 грн/тонн.

"Контракт на закупівлю буде підписаний протягом 10 робочих днів. "Вог Аеро Джет" стане другим постачальником палива для залізничного транспорту, закупівлі у якого здійснює ДП "Укрзалізничпостач". Першим є "ОККО-Бізнес Контракт", з яким "Укрзалізничпостач" співпрацює з умовами підписаної 23 червня 2015 року угоди про постачання 80 тисяч тонн палива", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, всього в тендері брало участь 10 компаній: "Трейд Коммодити", "Елемент Нафта", "Левада Ойл", "Укройлпродукт", "НП Трейдинг", "Дайджест Груп", Торговий дім "Сокар Україна", ДП "Укртранснафтопродукт", "Вог Аеро Джет" і "Окко-Бізнес Контракт".

Згідно з повідомленням Мінінфраструктури, підприємство "Укройлпродукт" запропонувало найвищу ціну за всіма лотами - 17100 грн/тонн, а по двох лотах тендерний комітет через невідповідність умовам документації конкурсних торгів та/або неповного пакета тендерних документів ухвалив рішення відхилити пропозиції трьох учасників - "Сокар Україна", "НП Трейдінг" та "Левада Ойл".

У повідомленні наголошується, що підписання угоди з "Вог Аеро Джет" дозволить "Укрзалізничпостачу" диверсифікувати джерела надходжень палива та усунути залежність від єдиного постачальника.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Антимонопольний комітет припинив тендер "Укрзалізниці" щодо закупівлі палива за трьома лотами загальним обсягом палива 30 тисяч тонн через скарги маловідомої компанії "Елемент Нафта". Крім того, через рішення АМКУ також не відбулися торги за чотирма лотами на придбання 40 тисяч тонн дизпалива - знову через скарги "Елемент Нафти".

У червні поточного року компанія "ОККО" вперше за багато років стала переможцем тендеру на поставку дизпалива для "Укрзалізниці", тим самим порушивши багаторічну монополію групи компаній загиблого 12 серпня бізнесмена і народного депутата Ігоря Єремеєва - "Континіум".

Зокрема, компанії Єремєєва протягом декількох років були основними постачальниками пального для "Укрзалізниці". Одна з таких компаній, "Вог Аеро Джет", створена в травні 2012 року, з 2013 року стала найбільшим постачальником нафтопродуктів для залізничної держадміністрації, вигравши тендери за останні два роки на 6,5 мільярда гривень.

Всього компанії Єремєєва за останні п'ять років поставили залізниці палива на 17,27 мільярда гривень.

Після перемоги "ОККО" у вищезгаданому паливному тендері один з учасників торгів – компанія "Дайджест Груп" подала позов в Окружний адміністративний суд Києва, який, у свою чергу, заборонив купівлю палива по червневого тендеру. У відповідь на це прес-служба «Укрзалізниці» повідомила про намір оскаржити це рішення суду.

Крім того, Антимонопольний комітет України заборонив "Укрзалізниці" проводити нові паливні конкурси.

Також стало відомо, що на одному із засідань суду компанія "Вог Аеро Джет" підтримала клопотання позивача "Дайджест Груп".

На початку серпня на своїй сторінці в мережі Facebook міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва розблокував червневий тендер "Укрзалізниці" щодо закупівлі палива у компанії "ОККО". Крім того, після того, як суд розблокував паливний контракт, "Укрзалізничпостач" домовився з "ОККО" про зниження ціни на дизпаливо до 17 350 гривень за тонну з 18 400 гривень.

Разом з тим, прес-служба "Укрзалізниці" звинуватила компанії "Вог Аеро Джет" і "Дайджест Груп" у саботажі закупівель пального для залізниць, так як ці підприємства намагаються затягувати розгляд справи, наступне засідання по якій заплановано на 26 серпня.

Варто відзначити, що відразу кілька топ-менеджерів народного депутата Ігоря Єремеєва увійшли в уряд і очолили провідні держкомпанії. Зокрема, до призначення міністром інфраструктури Андрій Пивоварський очолював групу компаній "Континіум".