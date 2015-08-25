Кабмін змінив голову Державного космічного агентства

15:39, 25 серпня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Попередній голова агентства – Олег Уруський, призначений на цю посаду в січні цього року, звільнений за власним бажанням

REID WISEMAN—NASA

Кабінет міністрів України змінив керівника Державного космічного агентства.

Згідно з урядовим розпорядженням на цю посаду призначено Любомира Сабадоша. 

Попередній голова агентства – Олег Уруський, призначений на цю посаду в січні цього року, звільнений за власним бажанням. 

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Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.

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