Кабмін змінив голову Державного космічного агентства
15:39, 25 серпня 2015Транспорт/Звя'зок
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Попередній голова агентства – Олег Уруський, призначений на цю посаду в січні цього року, звільнений за власним бажанням
На цю посаду призначено Любомира Сабадоша / NASA
Кабінет міністрів України змінив керівника Державного космічного агентства.
Згідно з урядовим розпорядженням на цю посаду призначено Любомира Сабадоша.
Попередній голова агентства – Олег Уруський, призначений на цю посаду в січні цього року, звільнений за власним бажанням.
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Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.
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