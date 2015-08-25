Колишні працівники Південно-Західної залізниці розікрали шпал та рейок на 11 мільйонів

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, колишні працівники Південно-Західної магістралі, які відповідали за збереження майна мобілізаційного резерву, розпродали шпали і рейки на 11 млн грн.

«Факт самовільного відчуження майна викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва залізниці», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що за матеріалами головного управління СБУ України в Києві та Київській області, прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна) Кримінального кодексу України і на даний час тривають слідчі дії.

Інших подробиць Служба безпеки не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року відомча комісія Міністерства інфраструктури України спільно з Міністерством внутрішніх справ в рамках проведення службового розслідування щодо керівництва Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) підтвердила факти зловживання у фінансово-господарській діяльності магістралі.

Зокрема, було встановлено, що екс-начальник ПЗЗ Олексій Кривопішин, який очолював магістраль з 2002 року, побудував за держкошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі.

Після закінчення проведення службового розслідування 25 березня Кабмін звільнив раніше відстороненого на період перевірки керівника Південно-Західної залізниці.

Раніше вільна профспілка Південної залізниці виступила з ініціативою створити в «Укрзалізниці» антикорупційний відділ, який безпосередньо підпорядковувався б Національному антикорупційному бюро України, з метою ефективнішої роботи щодо викорінення корупційних діянь та наведення порядку на залізницях України.

Варто зазначити, що правоохоронні органи не раз порушували кримінальні справи проти керівництва «Укрзалізниці» та її структурних підрозділів, але жоден чиновник так і не поніс реального покарання за багатомільярдні розкрадання.

Член громадської ради при Міністерстві інфраструктури України Віталій Руденко вважає "Укрзалізницю" одним із найбільш корумпованих відомств в Україні.

У той же час, «Укрзалізниця» з року в рік скаржиться на катастрофічну зношеність вагонного парку і колосальні збитки від пасажирських перевезень.