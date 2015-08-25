Україна скоротила зовнішню торгівлю легковими авто до мінімуму за 15 років

Про це повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, загальна сума імпортованих в країну автомобілів за вказаний період становила 355,2 млн дол.

«Частка нових автомобілів в загальному обсягу імпорту становила 64%, що свідчить про зниження частки нових авто в загальному обсягу імпорту на 30 процентних пунктів порівняно з минулорічними показником», - наголошується в повідомленні.

За даними асоціації, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено в Україну з Німеччини – 5 827 штук, митна вартість імпорту з ФРН становила 63,9 млн дол., потім іде Японія, з якої на український ринок було поставлено 3 738 легкових автомобілів на суму 84,1 млн дол.

Крім того, Франція поставила на вітчизняний авторинок 2 884 авто, митна вартість яких становила 12,5 млн дол.

Також повідомляється, що експорт легкових авто з України зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 88% - до 167 одиниць і був оцінений митницею в 2,2 млн дол.

«Обсяги зовнішньої торгівлі легковими автомобілями для України за результатами першого півріччя продемонстрували найгірші показники за останні 15 років», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому», імпорт автотранспортних засобів в Україну в січні-травні 2015 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 42% - до 28,499 тис. одиниць. Зокрема, 74% загального автоімпорту зайняли легкові автомобілі, ввезення яких скоротилося на 28% - до 21,18 тис. штук на суму 291,3 млн дол.

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У 2014 році імпорт автотранспорту в Україну скоротився більш ніж удвічі - до 146,5 тис. одиниць, а митна вартість авто становила понад 1,6 млрд дол. При цьому імпорт легкових автомобілів становив 62,624 тис. одиниць, з яких нових було ввезено 57,974 тис. одиниць.