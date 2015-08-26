ОБСЄ: відновлення залізничного сполучення на двох перегонах Донбасу сприяло постачанню вугілля для ТЕЦ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Ми раді також повідомити про відновлення залізничної інфраструктури та руху на перегонах "Микитівка-Майорське" та "Ясинувата-Скотовата". Завдяки цьому вдалося відновити постачання вугілля з Луганської області, що важливо для роботи ТЕЦ, яка постачає електроенергію та тепло до всього регіону", - заявив Сайдік.

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На його переконання, це є успіхом роботи підгрупи з економічних питань Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв УНІАН, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі планується на 8 вересня.