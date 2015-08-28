Іллічівський морський порт за півроку збільшив чистий прибуток майже в 16 разів

Один з найбільших морських портів України - Іллічівський морський торговельний порт (ІМТП) у січні-червні 2015 року збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 15,9 рази – до 350,06 мільйона гривень з 22,07 мільйона гривень.

Такі дані містяться у зведеному звіті підпорядкованих Міністерству інфраструктури України підприємств за перше півріччя 2015 року, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно зі звітом, чистий дохід порту за вказаний період збільшився в 2,6 рази - до 829,33 мільйона гривень з 318,74 мільйона гривень роком раніше, собівартість наданих послуг збільшилася на 42% - до 430,55 мільйона гривень.

Бюджетні відрахування порту в першому півріччі скоротилися на 9,6% - до 95,24 мільйона гривень.

Чисельність персоналу Іллічівського порту в січні-червні поточного року збільшилося на 2,7% - до 3 689 осіб з 3 591 чоловік роком раніше.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Іллічівського морського торгового порту на 2015 рік з прогнозованою чистим прибутком у розмірі 487,7 мільйона гривень, що в 4,2 рази більше, ніж у 2014 році.

Іллічівський морський порт у 2014 році збільшив перевалку вантажів на 7% - до 17,6 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн.

За підсумками 2014 рік порт повідомив про отримання прибутку в розмірі близько 117 мільйонів гривень.