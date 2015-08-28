РФ розриває з Україною угоду про пряме сполучення через анексований Крим

Про це йде мова в документі російського уряду, передають РИА Новости. Мова йде про угоду від 12 листопада 2004 року.

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"Мінтрансу Росії повідомити українську сторону про прийняте згідно з цим розпорядженням рішення", - йдеться у розпорядженні уряду РФ.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2014 року "Укрзалізниця" повністю припинила залізничне сполучення з Кримом. Для безпеки пасажирів з 27 грудня маршрут прямування поїздів у кримському напрямку обмежується станціями Новоолексіївка і Херсон.