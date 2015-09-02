В "Укрзалізниці" пояснили брудну білизну в поїздах нестабільністю економіки

В "Укрзалізниці" пояснили, що брудну постільну білизну видають пасажирам через "нестабільну економічну ситуацію" в країні.

Про це сказано на сайті компанії у відповіді на запитання кореспондента ВВС Україна.

У запитанні йшлося про те, чому білизну, яка коштує пасажирові купейного вагона 18 грн, іноді видають брудною і з жирними плямами.

"Зазначаємо, що у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією у 2014 році, Львівська залізниця недоотримала запланованих поставок постільної білизни", - сказано у відповіді компанії.

"На сьогоднiшнiй день є незначнi надходження нових комплектiв постiльної бiлизни, що дає можливiсть частково замiнити певну кiлькiсть комплектiв iз закiнченим термiном дiї. Приносимо Вам свої вибачення та сподiваємось, що найближчим часом ситуація покращиться. Дякуємо за розуміння", - йдеться у відповіді.

В "Укрзалізниці" також пообіцяли, що попередять працівників, відповідальних за якість підготовки постільної білизни, про "неприпустимість випадків, зазначених у зверненні".