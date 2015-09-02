Продаж нових легкових авто в Україні впав на 63%

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизився на 63% - до 26,011 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, у серпні продаж нових легкових автомобілів порівняно з серпнем минулого року скоротився на 46% - до 3464 тис. одиниць, а проти липня - на 35%.

Найбільш популярним брендом серпня стала Toyota з показником 517 проданих автомобілів, що проти серпня минулого року менше на 41%.

Другу позицію на ринку зайняла французька марка Renault з проданими 316 автомобілями. При цьому порівняно з тогорічним результатом попит на Renault впав на 31%.

Третє місце зайняли автомобілі Запорізького автомобільного заводу. Продаж ЗАЗ у серпні порівняно з серпнем 2014 року скоротився на 53% - до 218 авто.

На четвертому місці автомобілі Nissan, продаж яких скоротився на 27% - до 192 штук.

Замикає ТОП-5 серпня KIA з результатом 181 проданий автомобіль, що на 21% перевищує показник продажу у серпні минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-липні поточного року впав майже в 3 рази - до 22,547 тис. штук. При цьому в липні продаж нових легкових автомобілів скоротився на 21% - до 5,344 тис. одиниць.

За підсумками 2014 року обсяг продажу нових легкових автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком у 2,2 разу – до 97,02 тис. штук.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.