Без Криму та Донбасу "Укрзалізницю" оцінили в 245 мільярдів гривень

Вартість майна та майнових прав Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"), оцінку яких проводили з метою формування на базі відомства статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", становить близько 245 мільярдів гривень без урахування активів держкомпанії в аннексированном Криму і зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

Про це на засіданні уряду 2 вересня повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"За результатами незалежної оцінки, яку провела компанія Deloitte, оцінка "Укрзалізниці" на сьогодні становить приблизно 245 мільярдів гривень. Це оцінка за ринковою вартістю. Якщо взяти за відновною вартістю - це приблизно 1,2 трильйона гривень", - сказав Пивоварський.

Він також додав, що оцінку активів "Укрзалізниці" підтвердив Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює процеси приватизації в Україні.

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"На кінець 2014 року оцінка "Укрзалізниці" була 245 мільярдів гривень, і це не враховуючи окупований Крим, який за балансовою вартістю був узятий, і не враховуючи майно в зоні АТО, це майно також йшло за балансовою вартістю. Коли будуть звільнені Крим і зона АТО, ми дооценим "Укрзалізницю" і отримаємо ще більш високу вартість", - зазначив міністр.

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