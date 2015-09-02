Яценюк закликав знайти Укрзалізниці "ефективний і незаангажований менеджмент"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Міністерство інфраструктури оновити менеджмент створюваної на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") публічної акціонерної компанії.

"Звичайно, продовжуйте працювати із співробітниками "Укрзалізниці", але основне - це заміна менеджменту в рамках затвердженого статуту, і я хочу бачити там ефективний і незаангажований менеджмент публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", - сказав Яценюк на засіданні уряду.

Також він поставив завдання Міністерству інфраструктури підготувати комплексний план модернізації українських залізниць і провести зустрічі з представниками вітчизняних компаній, які виконують ремонт і модернізацію об'єктів залізничної інфраструктури.

"Укрзалізниця" повинна стати однією з рушійних сил української економіки. Вагони, рейки, шпали, колеса ми виробляємо самі, тобто, фактично, рівень локалізації з модернізації залізниць на 100% робиться в Україні. Росія нам перекрила ринок, але внутрішній попит на залізничну інфраструктуру неймовірний. Чим швидше ви корпоратизуєте "Укрзалізницю", тим швидше прийде фінансовий ресурс на те, щоб купувати в наших заводів українські вагони, шпали і локомотиви", - сказав Яценюк.

Присутній на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський наголосив, що аналогічна реформа залізничної галузі в ряді країн була проведена в середньому за 5 років, тоді як у планах транспортного відомства здійснити її за два-три роки.

Міністр виключив масові звільнення в "Укрзалізниці" після проведення корпоратизації підприємства.

"Всіх звільнять? Категорично ні. Всі працівники переходять на роботу в нове підприємство, а так буде змінено систему управління - залишаться найкращі, і там можливі перестановки", - сказав Пивоварський.