Мін'юст зробив ще один крок для переносу мобільних номерів при зміні оператора зв'язку

Міністерство юстиції зареєструвало новий «Порядок втілення МНП (Mobile Number Portability)» (послуга переносу мобільних номерів).

Згідно з цим порядком, абоненти мобільного зв’язку можуть змінювати операторів, зберігаючи при цьому номер, повідомив у Facebook голова компанії «Київстар» Петро Чернишов.

З словами Чернишова, нове положення повністю відповідає законодавству України та європейським стандартам впровадження цієї послуги. «Її поява в Україні – результат злагодженої роботи національного телеком регулятора (НКРСІ) та провідних операторів зв’язку», - додав він.

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Раніше вже були спроби впровадження цієї системи, однак назвати їх вдалими не можна. За словами Чернишова, попередні спроби були більше схожими на «відносно законний спосіб відбору грошей у населення».

Послуга запрацює після того, як буде створено Централізовану базу даних, якими будуть користуватися оператори, та закуплене відповідне технічне обладнання. Після понад трьох місяців тестових випробувань ринок буде готовий до повноцінного запуску.

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«Чим раніше Адміністратор виконає всі технічні кроки, тим швидше послуга запуститься», додав Чернишов.

Одним із наслідків впровадження такої системи Чернишов називає стимул операторів зв'язку ще більше боротися за лояльність абонентів.