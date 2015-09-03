Кабмін почав корпоратизацію "Укрзалізниці" - процес займе кілька років

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про корпоратизацію Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і почав процес формування нової акціонерної компанії, повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в Facebook.

«Уряд почав корпоратизацію компанії. Це - перший крок на шляху реформи «Укрзалізниці», - написав він.

За словами Пивоварського, для реалізації проекту корпоратизації «Укрзалізниці» ще необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес займе кілька років.

«Ще потрібно ухвалити новий закон про залізничний транспорт, новий закон про НКРТ (Нацкомісія регулювання транспорту - УНІАН) і після цього змінити близько 50 підзаконних актів. Процес реформування триватиме кілька років. В інших країнах Центральної та Східної Європи такі реформи йшли п'ять-сім років», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду Пивоварський представив проект корпоратизації «Укрзалізниці» й закликав Кабмін ухвалити рішення про створення публічного акціонерного товариства.

За словами міністра, аудиторська компанія Delloite оцінила активи «Укрзалізниці» в 245 млрд грн без урахування Криму та зони АТО.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі «Укрзалізниці» до вересня цього року.

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Законодавче підґрунтя для старту реформи залізничної галузі було закладено ще в лютому 2012 року, коли було ухвалено закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа повинна була відбутися в тримісячний термін, однак до неї повернулися лише в 2014 році. Зокрема, наприкінці червня минулого року Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження. Однак терміни реформи було перенесено через судовий розгляд перевізника з Антимонопольним комітетом України.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття «Укрзалізниці», шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал буде внесено акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

У травні «Укрзалізниця» оголосила про настання технічного дефолту і зараз проводить переговори про реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на суму 32 млрд грн за загальної суми боргу в 37,5 млрд грн, з них 22 млрд грн – внутрішній борг.

Деякі експерти вбачають заяву компанії про настання технічного дефолту як умисне доведення до банкрутства з метою подальшого продажу держкомпанії приватному інвестору. Однак Мінінфраструктури неодноразово наголошувало, що виключає можливість приватизації «Укрзалізниці».