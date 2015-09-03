Депутати схвалили експеримент щодо фінансування ремонту доріг за рахунок митних зборів

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому закон про проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській і Чернівецькій областях щодо фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг державного значення за рахунок надходжень митних зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» дане рішення проголосували 234 із 318 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний законопроект №2315а було подано президентом України Петром Порошенком у Верховну Раду 8 липня.

При цьому в документі уточнюється, що 50% від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, які стягуються при митному оформленні товарів на територіях вищезазначених областей, буде спрямовано в спеціальні фонди відповідних обласних бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

За словами голови підкомітету Комітету з питань бюджету Костянтина Іщейкіна, термін дії даного експерименту - з 1 вересня 2015 року до 1 січня 2017 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено для забезпечення фінансування в Одеській області реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса-Рені (на Бухарест) (М-15); у Волинській і Львівській областях - поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Львів-Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів-Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) та автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе-Славське (Т-14-24); а також у Чернівецькій області - поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (М-10).

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначав, що початок капітального ремонту дороги Одеса - Рені можливе лише з 2016 року через відсутність проекту ремонтних робіт.

Раніше Кабмін своїм розпорядженням від 30 липня виділив 81,7 млн грн на будівництво автомобільної дороги місцевого значення (5,6 км) в обхід міста Рені, а ще 30 млн - на капітальний ремонт мосту на дорозі Одеса - Рені.

За словами президента України Петра Порошенка, частково ремонт траси Одеса - Рені буде профінансовано за рахунок митних доходів. Також, за його словами, ведуться переговори про залучення Болгарії та Румунії до фінансування ремонту дороги.

За оцінкою «Укравтодору», необхідний обсяг коштів на ремонт траси Одеса - Рені становить понад 2,1 млрд грн.

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Загалом у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решту суми буде спрямовано на погашення боргових зобов'язань «Укравтодору». За словами керівника дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Романа Хміля, у 2016 році сума виплат за раніше взятими кредитами становитиме 14 млрд грн.