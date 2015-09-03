РЖД боїться санкцій: не хоче приєднувати Кримську залізницю до себе

Про це повідомляють Новости Крыма з посиланням на заяву заступника міністра транспорту РФ Олексія Цидєнова в рамках залізничного салону "ЕКСПО 1520".

"До федеральної власності перейде. Це буде ФГУП", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи стане Кримська залізниця філією РЖД, Цидєнов заявив: "Поки що ні. В перспективі подивимося".

Читайте такожБез Криму та Донбасу "Укрзалізницю" оцінили в 245 мільярдів гривень

Видання зазначає, що наприкінці серпня самопроголошений "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що наступного року підприємство буде передано під федеральне управління Росії.