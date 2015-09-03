РЖД боїться санкцій: не хоче приєднувати Кримську залізницю до себе
14:52, 03 вересня 2015Транспорт/Звя'зок
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Залізниця в окупованому Криму перейде у власність РФ, але не буде передана ВАТ "Российские железные дороги" (РЖД).
REUTERS
Про це повідомляють Новости Крыма з посиланням на заяву заступника міністра транспорту РФ Олексія Цидєнова в рамках залізничного салону "ЕКСПО 1520".
"До федеральної власності перейде. Це буде ФГУП", - сказав він.
Відповідаючи на питання, чи стане Кримська залізниця філією РЖД, Цидєнов заявив: "Поки що ні. В перспективі подивимося".
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Видання зазначає, що наприкінці серпня самопроголошений "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що наступного року підприємство буде передано під федеральне управління Росії.
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