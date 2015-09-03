У Києві початок ремонту на Південному мосту перенесено з 4 на 11 вересня

У Києві у зв'язку з технологічними причинами початок ремонту на Південному мосту перенесено з 4 на 11 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, початок підготовчих робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Південному мостовому переході (низова сторона) перенесено. Під час проведення робіт рух автотранспорту в 1-й і 2-й смузі руху в напрямку зі Столичного шосе на проспект Бажана буде обмежено на ділянці вантового прогонової будови. Закінчення проведення капітального ремонту проїжджої частини – 4 жовтня.

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Також в цей період буде перекрито рух пішоходів і велосипедистів по тротуару низової сторони мосту в напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Бажана в місці проведення ремонтних робіт.