Нову дешеву модель Tesla можна буде купити вже в 2018 році

Найдешевший електромобіль Tesla Model III представлять у березні 2016 року, повідомляє Громадське.ТВ з посиланням на твітер глави компанії Ілона Маска.

Тоді ж можна буде передзамовити автівку, а серійне виробництво почнеться ще через два роки. Причиною такого кроку є необхідність запуску на повну силу заводу в Неваді, де будуть виготовлятися спеціальні деталі для автомобіля.

Ціна нової моделі буде вдвічі меншою за вже існуючу Model S, ціна якої коливається від $70 до $105 тисяч.

Також компанія планує до 2016 року відкрити дві спеціалізовані заправні станції, які розташуються біля Києва та Львова.

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Розвиток мережі заправок відбувається таким чином, щоб власники електромобілів могли проїхати без дозаряду від однієї станції до іншої.

Раніше УНІАН повідомляв, що мешканці Данії встановили новий світовий рекорд, змусивши свій електромобіль Tesla Model S P85D проїхати на одному заряді майже 730 км. Першу зупинку зробили після 7 годин безперервної їзди. Всього ж їх подорож зайняла 19 годин і 40 хвилин, 1 година з яких припала на зупинку для відпочинку. За цей час вони зуміли проїхати 728,7 км, витративши 77,5 кВт енергії. Тобто, в середньому їх Tesla витрачала 106 Вт на кілометр.