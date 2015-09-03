Пивоварський призначив своїм радником німецького експерта в залізничній сфері

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський призначив своїм радником німецького експерта в залізничній галузі Штефана Хофсаеса, який увійде в робочу групу з реформування "Укрзалізниці" і буде працювати над створенням вантажної компанії в рамках нової акціонерної компанії на її основі.

Про це Пивоварський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Наша співпраця з Мінтрансом Німеччини триває. Ми багато в чому рівняємося на наших європейських колег та їх досвід. Відсьогодні в нашій команді буде людина, яка працювала над проектами розвитку залізничного сполучення та метро по всьому світі: від швидкісного залізничного сполучення в Нідерландах та Пекіні, до підземки в Пуерто-Ріко. Я маю на увазі німецького експерта Штефана Хофсаєса (Stefan Hofsaess)", - написав він.

За словами глави Мінінфраструктури, Хофсаес має 25-річний досвід роботи в залізничній сфері, в тому числі 15 – на керівних посадах.

"Я дуже радий, що такий професіонал, як Штефан, увійде до робочої групи з реформування "Укрзалізниці". Одним із питань, над якими він працюватиме, буде створення вантажної компанії в рамках ПАТ "Укрзалізниця". Переконаний, що залучення іноземних експертів допоможе нам пройти реформу швидше та ефективніше", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці" та закликав Кабмін прийняти рішення про створення публічного акціонерного товариства. За словами міністра, аудиторська компанія Delloite оцінила активи "Укрзалізниці" в 245 мільярдів гривень без урахування Криму та зони АТО.

Пізніше міністр повідомив, що Кабмін схвалив корпоратизацію "Укрзалізниці" і почав формування нової акціонерної компанії на її основі.