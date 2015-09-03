Honda відмовилася поставляти до Росії автомобілі та мотоцикли

Тепер компанія зосередиться виключно на запчастинах та сервісному обслуговуванні, передає "За рулем.РФ".

Відповідно, більша частина персоналу представництва буде скорочена, лави дилерів також істотно порідшають, хоча у них залишиться можливість ввозити автомобілі самостійно.

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Зобов'язання, взяті на 2015 рік, зберігаються в повному обсязі: 1000 автомобілів, продажі яких заплановані в Росії, будуть реалізовані, але після цього через представництво техніка поставлятися не буде.

Варто зазначити, що справи компанії на російському ринку вже давно кепські: згідно зі статистикою AEB, за сім місяців з початку року продажі Honda скоротилися на 78% щодо того ж періоду минулого року – до 2742 шт (12 424 шт. в 2014 р.).