Honda відмовилася поставляти до Росії автомобілі та мотоцикли
Керівництво російського представництва Honda оголосило своїм співробітникам і дилерам, що до кінця грудня 2015 року припинить ввозити до Росії автомобілі, мотоцикли і силову техніку.
Тепер компанія зосередиться виключно на запчастинах та сервісному обслуговуванні, передає "За рулем.РФ".
Відповідно, більша частина персоналу представництва буде скорочена, лави дилерів також істотно порідшають, хоча у них залишиться можливість ввозити автомобілі самостійно.
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Зобов'язання, взяті на 2015 рік, зберігаються в повному обсязі: 1000 автомобілів, продажі яких заплановані в Росії, будуть реалізовані, але після цього через представництво техніка поставлятися не буде.
Варто зазначити, що справи компанії на російському ринку вже давно кепські: згідно зі статистикою AEB, за сім місяців з початку року продажі Honda скоротилися на 78% щодо того ж періоду минулого року – до 2742 шт (12 424 шт. в 2014 р.).