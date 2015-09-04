Продаж нових комерційних авто в Україні впав на 44%

Продаж нових комерційних автомобілів в Україні в січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилися на 44% - до 2,709 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому, за даними асоціації, після липневого зростання продажу нових комерційних авто в серпні порівняно з серпнем 2014 року скоротилися на 40% - до 286 одиниць.

Разом з тим, продаж автобусів в січні-серпні скоротився на 73% - до 321, а в серпні скоротився на 74% - до 41 одиниці.

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Як повідомляв УНІАН, продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні-липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизилися на 44% - до 2 423 одиниць.

За підсумками 2014 року обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком на 56% – до 7,178 тисячі штук.

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Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена 1997 року. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.