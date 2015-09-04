Кабмін звільнив голову Державіаслужби Антонюка

«На підставі цього розслідування сьогодні за моїм поданням Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити пана Антонюка з посади голови Державіаслужби. Рішення є остаточним», - повідомив міністр і додав, що результати розслідування буде опубліковано на сайті міністерства.

Пивоварський також повідомив, що найближчим часом міністерство проведе кадровий конкурс на вакантну посаду очільника служби.

«Наступним кроком буде оголошення конкурсу на посаду голови Державіаслужби. Це буде відкритий і публічний конкурс», - додав міністр, не уточнивши журналістам більш конкретних термінів його проведення.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня під час засідання конкурсної комісії Державіаслужби з видачі дозволів авіакомпаніям на експлуатацію авіамаршрутів голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі звинуватив голову Державіаслужби Дениса Антонюка в корупції при видачі прав на експлуатацію авіамаршрутів, а також монополізації авіаринку і перешкоджанні новим авіакомпаніям у виконанні польотів в Україну. За словами Саакашвілі, наслідками таких дій Державіаслужби стали завищені ціни на авіаперельоти.

У свою чергу, Антонюк пояснив, що причиною високих цін на авіаперельоти в Одесу є монополія на наземне обслуговування літаків в Одеському аеропорту і найдорожче авіапальне в Європі. Він також додав, що ні Україна, ні Міністерство інфраструктури не впливають на формування цін на авіаквитки.

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27 червня після наради з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським і Саакашвілі президент України Петро Порошенко тимчасово відсторонив Антонюка від виконання обов'язків голови Державіаслужби і розпорядився провести службову перевірку діяльності відомства. 2 липня на сайті уряду було опубліковано розпорядження Кабінету міністрів про відсторонення Антонюка до завершення службового розслідування.

2 вересня Антонюк у коментарі УНІАН заявив, що після завершення розслідування його було поновлено на посаді. Також 2 вересня низка народних депутатів підготували звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з вимогою звільнити Антонюка з посади, яку він обіймає.

У відповідь на звернення депутатів, представники Державіаслужби назвали вимоги звільнити голову служби Антонюка тиском і втручанням у роботу відомства.

Довідка УНІАН. На посаду голови Державіаслужби Антонюка було призначено 12 березня 2014 року, а до призначення він обіймав посаду директора з питань розвитку маршрутної мережі і роботи з альянсами базової української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».