Порошенко ввів у дію рішення РНБО про створення єдиного авіапростору з ЄС

Відповідний указ від 4 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У рішенні РНБО, текст якого додається до Указу президента, йдеться про низку заходів щодо захисту національних інтересів України в галузі авіації.

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Зокрема, "з метою вдосконалення реалізації державної політики в галузі авіації, врегулювання проблемних питань розвитку вітчизняного ринку послуг з повітряних перевезень" вирішено доручити Кабінету міністрів невідкладно затвердити план заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом і його державами-членами, передбачивши, зокрема, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері авіаційного транспорту.

Уряд у місячний термін повинен опрацювати питання щодо реорганізації Державної авіаційної служби України, оптимізації державного регулювання використання повітряного простору України, здійснення державного нагляду в галузі цивільної авіації тощо.

Також передбачено вжити заходів до прискорення підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроекту стосовно утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Передбачено, що у двомісячний строк Кабмін повинен затвердити плани заходів стосовно: розвитку цивільної авіації в Україні до 2020 року; утворення на базі державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" міжнародного вузлового аеропорту, передбачивши, зокрема, заходи щодо спрощення процедур проходження прикордонного контролю громадянами України, які прибувають в Україну, а також іноземцями, які є пасажирами транзитних рейсів;

підготувати з урахуванням світового досвіду та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради проект закону про затвердження нової загальнодержавної програми авіаційної безпеки цивільної авіації;

розробити з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу про конкуренцію механізми надання державної підтримки вітчизняним авіакомпаніям.

Крім того, уряд має опрацювати заходи щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії "Malaysian Airlines" рейсу МН17.

"Є також окремі доручення Міністерству інфраструктури та іншим відомтсвам. У свою чергу Антимонопольному комітету доручено забезпечити у місячний строк дослідження внутрішнього ринку повітряних перевезень та у разі виявлення ознак порушення суб'єктами авіаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції вжити в установленому порядку відповідних заходів реагування", - зазначається у документі.