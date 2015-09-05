Президент схвалив експеримент щодо ремонту доріг за рахунок митних зборів

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення», прийнятий Верховною Радою 3 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом з 1 вересня 2015 року запроваджується експеримент в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції або поточного ремонту п’яти автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях зазначених областей.

Кошти зараховуватимуться до спеціальних фондів обласних бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів, та використовуватимуться для здійснення реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса – Рені (на Бухарест) (М-15) та поточного ремонту чотирьох автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів – Радехів – Луцьк (Н-17), Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) на ділянці Львів – Сколе; Сколе – Славське (Т-14-24), Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10).

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З метою забезпечення прозорості визначення відповідних індикативних показників та моніторингу реалізації експерименту Кабінету міністрів доручено затвердити методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у територіальному розрізі з урахуванням факторів, що впливають на обсяги таких платежів, а також щомісячно інформувати Верховну Раду, президента України та Рахункову палату про реалізацію експерименту.

Експеримент діятиме до 1 січня 2017 року. Очікується, його реалізація сприятиме покращенню транспортної інфраструктуру та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей.