Мінінфраструктури призначило в. о голови Державіаслужби

Міністерство інфраструктури призначило виконуючим обов'язки голови Державної авіаційної служби України (Державіаслужба) Едуарда Дьоміна замість звільненого в п'ятницю, 4 вересня, Дениса Антонюка, повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, до призначення Дьомін обіймав посаду заступника директора департаменту льотної експлуатації - начальника управління виконання польотів - держінспектора з авіанагляду за льотною експлуатацією Державіаслужби.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за результатами проведеної перевірки Державіаслужби Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голови служби Дениса Антонюка. Пивоварський також повідомив, що найближчим часом міністерство проведе кадровий конкурс на вакантну посаду голови служби.