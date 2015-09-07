Петиція про скасування розмитнення на імпорт авто набрала 27 тисяч голосів

Станом на 7 вересня петиція про скасування розмитнення та акцизного податку на імпорт авто набрала 27 тис. 12 голосів при необхідних 25 тис., передає "Українська правда".

Також наближається до необхідної позначки петиція з вимогою призначити главу Одеської області, екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром.

Читайте такожПетиція про вільне володіння зброєю першою зібрала 25 тисяч підписів

У свою чергу петиція про вільне володіння зброєю першою набрала 25 тисяч підписів і була представлена на розгляд Адміністрації президента.

В АП пообіцяли, що президент Порошенко відреагує на неї протягом 10 робочих днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко підписав Указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресованої президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту.