Мінфін хоче повернути обов'язковий техогляд для авто

Міністерство фінансів України в рамках реформування податкової системи пропонує з 1 січня 2016 року повернути скасований у 2011 році обов'язковий техогляд для всіх автотранспортних засобів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, посилаючись на власне джерело в Мінфіні.

За його словами, Мінфін хоче повернути обов'язковий техогляд автомобілів з метою контролю за сплатою транспортного податку як одного з джерел наповнення держбюджету.

"При відсутності обов'язкового техогляду неможливо авто проконтролювати на предмет сплати транспортного податку, тому, за моєю інформацією, вони мають намір (є така пропозиція в Мінфіні) з 1 січня 2016 року повернути обов'язковий техогляд, і при проходженні техогляду контролювати в ДАІ сплату транспортного збору, тоді як раніше хотіли контролювати через страхові компанії, але це нереально", - написав Назаренко.

За його словами, існують великі шанси, що дану процедуру повернуть, адже Україна формально зобов'язалася це зробити до 1 січня 2017 року при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС і приєднавшись до Директиви ЄС/40/2009 про загальне техогляді. Але раніше була домовленість, що авто у віці до 5 років техогляду не підлягають, а контролювати сплату транспортного податку планують саме на такі авто.

Крім того, за словами Назаренка, раніше була домовленість, що техогляд повернуть без участі Міністерства внутрішніх справ (МВС), а, згідно з проектом, техогляд будуть проводити акредитовані СТО, але видавати талони і контролювати сплату транспортного збору хочуть доручити реєстраційними центрами МВС.

"Я може і не проти цивілізованого техогляду, але в такому вигляді - категорично проти! Ми будемо робити все можливе, щоб ці проекти так і залишилися проектами. Тим більше, що якщо нам вдасться відбитися від транспортного податку, то і введення в такому вигляді втрачає сенс", - обурився Назаренко.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року керівництво МВС повідомило, що українцям не уникнути повернення техогляду автомобіля, оскільки норма обов'язкової перевірки технічного стану транспортних засобів передбачена Директивою Євросоюзу щодо перевірок придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку Україна прийняла разом з Угодою про асоціацію з ЄС, і ця Директива повинна бути впроваджена в Україні, згідно з планами, протягом 5 років.

Обов'язковий техогляд був скасований в 2011 році, а проведення техконтролю доручили комерційним СТО.

Міністерство фінансів 17 серпня представило проект податкової реформи, метою якої були визначені спрощення, уточнення певних норм та запровадження принципу справедливості у відношенні всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, проект податкової реформи передбачав введення в Україні податку на нові автомобілі терміном експлуатації не більше п'яти років і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю більше 1 мільйона гривень.

За словами гендиректора ВААІД Олега Назаренка, прийняття ініціативи Мінфіну про введення нового транспортного податку остаточно відіб'є в українців бажання купувати автомобілі і вб'є український авторинок.

19 серпня заступник міністра фінансів Олена Макеєва повідомила, що після дискусії власники автомобілів схвалили дану ініціативу міністерства.

Однак, глава ВААІД Назаренко повідомив, що Мінфін не проводив консультацій і не залучав до роботи над змінами до Податкового кодексу в частині введення нового транспортного податку, який пропонується розширити на всі авто зі строком експлуатації не більше 5 років, представників автомобільних асоціацій і бізнесу.

На даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на розкішні авто з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року.