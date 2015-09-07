Апеляційний господарський суд зобов'язав "Укрзалізницю" виплатити 100 мільйонів гривень за позовом АМКУ
Київський апеляційний господарський суд відхилив апеляцію Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на рішення Господарського суду м. Києва за позовом Антимонопольного комітету України про стягнення на користь держбюджету 100 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба КАГС.
Зокрема, рішенням АМКУ було визнано, що дії "Укрзалізниці", які полягають у зобов'язанні залізниць зазначати у перевізних документах перевезення зернових вантажів ТОВ СП “Нібулон” до станції Миколаїв-Вантажний, як перевезення зернових вантажів на експорт (тобто з перетином державного кордону України), потягли за собою донарахування та стягнення відповідної частки тарифу без належних обґрунтувань.
Такі дії, на думку АМКУ, є порушенням Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку, що призвело до ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання.
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Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/16430/14 позов АМКУ до "Укрзалізниці" було задоволено. Проте, залізничники звернулися до КАГС із апеляційною скаргою.
"Вивчивши надані докази у справі та вислухавши доводи сторін, колегія суддів КАГС прийшла до висновку, що вимоги Антимонопольного комітету України є законними та справедливими", - зазначено в повідомленні КАГС.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про корпоратизацію Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і почав процес формування нової акціонерної компанії.