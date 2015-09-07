Апеляційний господарський суд зобов'язав "Укрзалізницю" виплатити 100 мільйонів гривень за позовом АМКУ

Про це повідомляє прес-служба КАГС.

Зокрема, рішенням АМКУ було визнано, що дії "Укрзалізниці", які полягають у зобов'язанні залізниць зазначати у перевізних документах перевезення зернових вантажів ТОВ СП “Нібулон” до станції Миколаїв-Вантажний, як перевезення зернових вантажів на експорт (тобто з перетином державного кордону України), потягли за собою донарахування та стягнення відповідної частки тарифу без належних обґрунтувань.

Такі дії, на думку АМКУ, є порушенням Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку, що призвело до ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання.

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Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/16430/14 позов АМКУ до "Укрзалізниці" було задоволено. Проте, залізничники звернулися до КАГС із апеляційною скаргою.

"Вивчивши надані докази у справі та вислухавши доводи сторін, колегія суддів КАГС прийшла до висновку, що вимоги Антимонопольного комітету України є законними та справедливими", - зазначено в повідомленні КАГС.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про корпоратизацію Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і почав процес формування нової акціонерної компанії.